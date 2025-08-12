Rusya’ya satılan 55 bin dolar değerindeki bebek bezleri Beylikdüzü’nden çıktı!

İstanbul’da yaşayan ve kozmetik ihracatı yapan İ.C.(44) geçtiğimiz ay sonunda Rusya'da iş yaptığı bir firmadan 55 bin dolarlık bebek bezi siparişi aldı.

Ürüleri anlaştığı nakliye firması ile Rusya'ya göndermek için harekete geçen İ.C., malların gümrükten hiç geçmediğini öğrendi, tır sürücüsüne de ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

İ.C.’nin şikayeti üzerine ekipler söz konusu tırı takibe aldı. Tırın gümrük yerine bir başka depoya gittiği belirlenince nakliyeci M.M. yakalanarak gözaltına aldı. M.M.'nin bebek bezlerini Beylikdüzü’nde bir depoya getirdiği ve tırı boşalttığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

2 suç kaydı daha çıktı

Ekipler çalınan mallar İ.C.'ye teslim ederken, 2 suç kaydı daha olan M.M. çıkarıldığı makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



