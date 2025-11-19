Binlerce internet sitesi etkilenmişti! Rutin bir güncelleme tüm dünyayı karanlığa gömdü! Cloudflare'den kesinti sonrası açıklama

Dünya genelinde milyonlarca internet sitesi için güvenlik ve altyapı hizmetlerinin sağlayıcısı olan Cloudflare, dün öğleden sonra geniş çaplı bir erişim sorunu yaşadığını doğruladı. Türkiye saatiyle 14.30'dan hemen sonra Downdetector platformuna binlerce kullanıcı şikayette bulundu.

Cloudflare, kesintiye yol açan nedenin operasyonel bir hata olduğunu açıkladı. Şirket, tehdit trafiğini yönetmek amacıyla kullanılan bir yapılandırma dosyasının beklenenin dışında bir davranış sergilemesi sonucu "önemli bir kesinti" yaşandığını belirtti.

"Kesinti kabul edilemez"

Yaşanan erişim sorunlarının ardından bir açıklama yayınlayan şirket, kamuoyundan özür diledi ve kesintinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Açıklamada, Cloudflare'in internet ekosistemi için oynadığı kritik rolün farkında olunduğu belirtilerek "Kullanıcılarımızı hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz" dendi.

Kesinti, başta Grindr, Zoom ve Canva gibi popüler uygulamalar olmak üzere birçok haber sitesinde de gecikme ve bağlantı sorunları yaşamasına neden oldu. Hatta X üzerindeki bazı kullanıcılar, doğrudan Cloudflare kaynaklı "dahili sunucu hatası" mesajıyla karşılaştı. ChatGPT kullanıcıları ise platforma erişim sağlamaya çalışırken "Lütfen devam etmek için cloudflare.com’u engellemekten vazgeçin" uyarısıyla karşılaştı.

Cloudflare internet sitelerinin yüzde 20'sine hizmet veriyor

Merkezi ABD'de bulunan Cloudflare, dünya çapındaki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 20'sine hizmet veriyor. Şirketin sunduğu kritik hizmetler arasında kötü niyetli bot trafiğini filtrelemek, siber saldırıları engellemek ve web sitelerindeki veri akışını hızlandırmak bulunuyor. Bu geniş etki alanıyla birlikte Cloudflare'da yaşanan en ufak bir sorun bile küresel ölçekte bir krize neden olabiliyor.