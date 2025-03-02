Rutte: Avrupa, Barış anlaşmasının sürdürülebilir olması için ukrayna'da aktif olacak

Rutte, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. İyi bir toplantı geçirdiklerini söyleyen Rutte, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmak için adım atma konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Aynı zamanda Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme konusunda da kararlı olduğunu dile getiren Rutte, "Çok iyi bir toplantıydı çünkü gördüğünüz üzere Avrupa ülkeleri öncelikle Ukrayna'nın mücadeleye devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak üzere adım atıyor." dedi.

Rutte, Finlandiya ve İngiltere'nin duyurduğu Ukrayna'ya yeni yardım paketlerinin benzerlerinin diğer Avrupa ülkelerince de yakında duyurulacağını belirtti.

"Avrupa, barış anlaşmasının sürdürülebileceğinden emin olmak için büyük rol oynayacak"

Savaşın bitmesi halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında konuşan Rutte, "Avrupa ülkelerinin, bir barış anlaşmasının yapılacağı ana kadar güvenlik garantileri konusunda yardımcı olmak için gerçekten hızlandıklarını görüyoruz. Açıkçası henüz bir anlaşma yok ama o an için hazırlık yapmalı ve Avrupa ülkelerinin güvenlik garantileri konusunda yardımcı olmaya istekli olduklarından emin olmalıyız." diye konuştu.

Rutte, güvenlik garantileri konusunda Fransa ve İngiltere'nin inisiyatif aldığını ancak diğer Avrupa ülkelerinin de yardımcı olmaya istekli olduğunu kaydetti.

ABD yönetiminin güvenlik garantilerinden önce barışın sağlanması yönündeki ifadelerine değinen Rutte, şunları kaydetti:

"Amerikalılar haklı olarak, bir anlaşma olmadan önce korunması gereken bir barışa ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar ve bunu anlıyoruz. Ancak aynı zamanda, bir anlaşma ortaya çıktığında ve yapıldığında hazır olduğumuzdan emin olmalıyız. Avrupa bu anlaşmanın, bu barışın sürdürülebileceğinden emin olmak için büyük bir rol oynayacaktır."

Rutte, olası barış anlaşmasının "kalıcı olmasının" önemine işaret ederek, "Eğer bir barış anlaşmasının kalıcı olmasından ve anlaşmadan sonra (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bir daha asla Ukrayna'ya saldırmaya çalışmayacağından emin olmak istiyorsanız o zaman açıkçası bu, barışın korunmasını, sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamak için Avrupalıların Ukrayna'da aktif olacağı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, NATO'ya ve 5. maddeye bağlı"

ABD'nin güvenlik garantisinin bir parçası olmayı taahhüt edip etmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Rutte, Trump ile "olumlu" bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Rutte, "Dolayısıyla bu tartışma devam ediyor ve haklı olarak Amerikalılar şunu söylüyor: 'Siz ateşkesi nasıl sürdüreceğinizi konuşuyorsunuz ama önce oraya ulaştığımızdan emin olmalıyız ve bu konuda haklılar. Ancak aynı zamanda hazır olduğumuzdan emin olmak için bu hazırlıkları aynı anda yürütmeliyiz." diye konuştu.

ABD'nin NATO'ya bağlılığına ilişkin bir soruyu da cevaplayan Rutte, şöyle konuştu:

"Başkan Trump ile birçok kez konuştum. Kendisi iyi bir dosttur. Sekiz yıldır birlikte çalışıyoruz. İlk kez başkan olduğunda dört yıl boyunca ve başkanlığı bıraktığında da iletişim halindeydik. Elbette şimdi yeniden çok aktif bir şekilde devreye girdik ve birçok kez söylediği gibi NATO'nun 5. maddesine tamamen bağlı. O yüzden lütfen ABD'nin ne yapıp yapmayacağı konusunda spekülasyon yapmayı bırakalım. Onlar NATO'dalar. NATO'ya bağlılar. 5. maddeye bağlılar. Savunma Bakanı, Başkanın kendisi ve diğer yetkililer de dahil olmak üzere sürekli olarak bunu söylüyorlar."