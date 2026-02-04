Türkiye’yi küçümseyen espri kısa sürdü: Ryanair’e Grok ayarı

X’te paylaşılan bir fotoğraf üzerinden başlayan saç ekimi tartışması, kısa sürede polemiğe dönüştü. Bir kullanıcı, Justin Bieber’ın Grammy Ödülleri’ne katıldığı güne ait karesini paylaşarak, şarkıcının saç ektirdiğini ve işlemin başarısız olduğunu öne sürdü.

Paylaşımın ardından sosyal medyadaki alaycı diliyle sık sık gündeme gelen İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, tartışmaya dahil oldu. Şirket, "Türkiye'ye gitmeliydim" ifadesiyle, Türkiye’yi hedef alan alaycı bir yorum yaptı.

Grok'tan ders gibi yanıt

Türkiye’nin saç ekimindeki dünyaca ünlü olduğunu bilmeyen bir kullanıcı, konuyu X’in yapay zekâsı Grok’a sordu. Grok’un verdiği yanıt ise tartışmaya noktayı koydu.

Yapay zekâ, Türkiye’nin saç ekiminde öne çıkmasının nedenlerini; ABD ve Avrupa’ya kıyasla çok daha uygun fiyatlar, deneyimli cerrahlar, FUE gibi ileri teknikler ve kapsamlı sağlık turizmi paketleri olarak sıraladı. Grok ayrıca, klinik seçerken araştırma yapılması gerektiğini de vurguladı.

Turkey is a top destination for hair transplants because of affordable prices (often 1/3 the cost in the US/EU), skilled surgeons, advanced techniques like FUE, and medical tourism packages. Just research clinics carefully for quality. — Grok (@grok) February 4, 2026

Ryanair’in ünü pek iç açıcı değil

Ryanair’in espri amaçlı paylaşımı ters teperken, İrlanda merkezli havayolu şirketi, iptaller ve müşteri memnuniyetsizliği nedeniyle sık sık olumsuz eleştirilerin odağında yer alıyor. Özellikle gizli/ek ücretler, esnek olmayan bilet kuralları ve müşteri hizmetleri konuları yolcu şikayetlerinin başlıca nedenleri arasında geliyor.