S-400 ABD'de gündem oldu: Senatörlerden yaptırım çağrısı

08 Ekim 2020

ABD'de biri Cumhuriyetçi biri de Demokrat Partili olmak üzere iki senatör Başkan Donald Trump yönetimine Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri aldığı için yaptırım getirme çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Parti'den James Lankford ve Demokrat Parti'den Chris Van Hollen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin S-400'leri test edeceğine yönelik haberleri sordu ve Türkiye'nin ABD'nin kararsız kalmasından "cesaret bulduğu" eleştirisinde bulundu.

Türkiye geçen yıl Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almış ve bu durum ABD'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına neden olmuştu. ABD Türkiye'yi S-400'lerin kullanılmaya başlaması durumunda yaptırım getirmekle tehdit etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Türkiye'nin S-400'leri test edeceğine yönelik haber salı günü Bloomberg'de yer almıştı.

Kaynak: Reuters