S-400 sevkiyatı kapsamında 7. uçak Mürted'e indi
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci, altıncı ve yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında yedinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde inen beşinci kargo uçağının ardından altıncı ve yedinci uçakların da gün içerisinde beklendiğini bildirmişti.