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S-400'de erteleme iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, erteleme haberlerinin gerçeği yansıtmadığını S-400 sürecinin devam ettiğini söyledi.

S-400'de erteleme iddialarına yanıt
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, erteleme haberlerinin gerçeği yansıtmadığını S-400 sürecinin devam ettiğini söyledi.

Aksoy'un açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin  talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin  olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam  etmektedir.
Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte  çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki  endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu  toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."

Kaynak: AA