S-400’de 'YPG bağını koparma' koşulu

Takip Et

Türkiye ve ABD ilişkilerinde uzun süredir devam eden S-400 çıkmazına ilişkin pazarlıklar devam ediyor. ABD’de hem eski başkan Donald Trump hem de Joe Biden hükümeti Türkiye’nin S-400 alımı konusunda taviz verilmeyeceğini açıklasa da, Türkiye’nin de talebinin karşılanması için ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisini kesmesini şart koşuyor.

Bloomberg’e konuşan ve adları açıklanmayan iki Türk yetkili, Türkiye'nin, ABD'nin PYD ile ilişkisini kesmesi halinde Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemi konusunda tavrını değiştirmeye hazır olduğunu söyledi. Habere göre ABD’nin YPG konusunda adım atması durumunda Türkiye tarafı da S-400 konusunda taviz vermeye hazır.

İddiaya göre yetkililer, Türkiye'nin gelecekte ABD yapımı silahların tedariğinin garanti altına alınması ve Türk ekonomisinin zarar görmesinin önüne geçilmesi şartıyla S-400 füzelerinin “sınırlı kullanımını” kabul edeceğini belirtti. İki kaynak Ankara'nın, Washington'un Suriye'deki YPG savaşçılarını daha da güçlendirmesini engellemek istediğinin altını çizdi.

CAATSA yaptırımlarının kalkması için S-400 sahibi olmama şartı var

Türk yetkililerinin açıklamasına karşılık masanın öteki ucundaki ABD ise tavrını koruyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ocak ayı sonunda yürürlüğe giren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için Türkiye'nin S-400'e sahip olmamasını şart koşuyor. Bu yeni ve daha katı bir yasal zorunluluk, fakat bu bir ABD yasası." demişti.

Benzer olarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) de Türkiye’nin S-400’e alternatifler bulması gerektiğini savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ekim ayında farklı müttefiklerin ne tür savunma kabiliyetlerine sahip olabileceğinin ulusal bir karar olduğunu söylemiş fakat “Aynı zamanda NATO, hava ve füze sistemlerinin iş birliği içinde entegre edilmesine önem veriyor ve Rus S-400 sistemlerinde maalesef durum bu değil.” demişti.

Pentagon’dan “S-400’ü geri verin” çağrısı yapılmıştı

Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından S-400’e ilişkin verilen ilk sinyaller ise yeni hükümet için bu konunun kırmızı çizgi olmaya devam ettiğine işaret ediyor. Pentagon sözcüsü John Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Pozisyonumuz değişmedi. Türkiye’yi S-400 füze sistemini geri vermeye çağırıyoruz.” demişti.

Türkiye’nin 2019 yılında çoğu NATO üyesinin de tercih ettiği US Patriots sistemini satın almak için gereken şartları kabul etmeyi reddetmesinin ardından Rus S-400 sistemine yöneldiğini hatırlatan Kirby, Türkiye’nin geçen on yılda US Patriots sistemini satın almak için birçok fırsatı olduğunu fakat bunun yerine “Rusya’ya gelir ve erişim sağlayan” S-400 sistemini tercih ettiğini söylemişti.