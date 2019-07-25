S-400'lerin birinci bölüm sevkiyatı bugün tamamlanıyor

25 Temmuz 2019

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı." denildi.

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.

Bakanlık, yurt içinde ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24’ü sözde lider kadroda olmak üzere 489 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 17 bin 505 personelin ihraç edildiği bildirilen açıklamada, 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari sürecin ise sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlünün memleketlerine gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA