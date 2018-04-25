S-400'lerin üretimine başlandı
Türkiye'ye sevk edilecek S-400'lerin üretimine başlandığı açıklandı.
Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.
Sputnik’e konuşan Miheyev, "Sözleşmeyi uygulamaya geçtik" diyerek şimdilik sevkiyatın başlamadığını belirtti.
"Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var" ifadelerini kullanan Miheyev, "Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.