Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde fenalaştı
TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bugün Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıktı.
Bitmez konuşmasına devam ederken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Saadet Partlili siyasetçiye ilk müdahaleyi genel kuruldaki doktor vekiller yaptı.
Bitmez ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.