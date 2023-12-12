Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM'de fenalaştı, yoğun bakıma alındı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.

Bitmez, konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez'e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez'e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez'in yanına geldi. Bitmez'e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedyeyle ambulansa taşındı. Bitmez'e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan vekilin sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Koca, paylaşımında şunları kaydetti: "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul sağlık ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."