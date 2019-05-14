Saadet Partisi 23 Haziran kararını açıkladı

14 Mayıs 2019

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Twitter hesabından 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıkladı.

Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, "İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız. Artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyondur. İstanbul Türkiye’nin kalbidir ve İstanbul’un yorulması Türkiye’nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye’mizin önünü açmaya yöneliktir. Bu vesile ile yürütülecek seçim kampanyalarında başta adaylar ve siyasi partiler olmak üzere bütün vatandaşlarımızı üslup ve davranış olarak her zamankinden daha fazla hassas olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun paylaştığı tweet:

İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran 2019 seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 14 Mayıs 2019

YSK, 31 Mart seçimlerine yönelik AK Parti'nin yaptığı itirazın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 4'e karşı 7 üyenin oyuyla yenilenmesine karar vermişti.