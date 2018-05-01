Saadet Partisi adayını bugün açıklıyor
Saadet Partisi, 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak.
Saadet Partisi, 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayını Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde, bugün sduyuracak
‘Seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yaptığını ve titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare, görüşmeler neticesinde adayın belirlendiğini’ belirten Saadet Partisi, üyeleri arasında bir temayül yoklaması yaparak dört ismi oylamaya sunmuştu.
Saadet Partisi'nin oylamaya sunduğu isimler şöyle:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.
Kaynak: AA