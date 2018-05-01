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Saadet Partisi adayını bugün açıklıyor

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak.

Saadet Partisi adayını bugün açıklıyor
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Saadet Partisi, 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adayını Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’nde, bugün sduyuracak

‘Seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yaptığını ve titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare, görüşmeler neticesinde adayın belirlendiğini’ belirten Saadet Partisi, üyeleri arasında bir temayül yoklaması yaparak dört ismi oylamaya sunmuştu.

Saadet Partisi'nin oylamaya sunduğu isimler şöyle:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Kaynak: AA

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