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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, COVID-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun COVID-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun taburcu edildiği, istirahat sürecinin evde devam edeceği belirtildi. 4 Ocak'ta COVID-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

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