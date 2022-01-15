Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu taburcu oldu
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, COVID-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
AA
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun COVID-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.
Partiden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun taburcu edildiği, istirahat sürecinin evde devam edeceği belirtildi. 4 Ocak'ta COVID-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırılmıştı.