Saadet Partisi grubu düştü... Gelecek Partisi'nde deprem! Nedim Yamalı istifa etti

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Gelecek-Saadet Grubu düştü

Yamalı’nın istifasıyla Meclis’te 20 vekille oluşturulan 'Gelecek-Saadet Ortak Grubu' grubu da düşmüş oldu.

Yamalı daha önce de AK Parti'ye geçeceği iddiaları ile gündeme gelmişti.