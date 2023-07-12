Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis'te daha etkin rol alabilmek için ortak grup kurmuştu.

Bugünkü grup toplantısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Kürsüye çıkan Karamollaoğlu, Saadet Partisi Meclis Grubu'nun önceliğinin ahlak olduğunu belirterek "Siyaseti kişisel kazanma imkanı kabul edenler bizi anlayamazlar" dedi.

Saadet Partisi lideri, gündemdeki konulara dair şunları söyledi: "'Biz sizin NATO'ya girmeye vesile olalım, siz de bizim borçlarımızın ertelenmesine vesile olun' dediler. Seçimden önce AB'ye muhtaç değildik ama o da seçimden önceymiş. İki ülkenin NATO Üyeliğine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak mı yoksa Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanı olarak mı 'evet' demek zorunda kaldınız? Fakında mısınız, her adımınızla bu projeye destek veriyorsunuz ve bundan da vazgeçmiyorsunuz. Biz inanıyoruz ki; bu dönemde bu proje, hemen ülkemiz hem de dünya barışı için en büyük tehdittir. Biz sadece Allah akıl fikir versin demekle yetineceğiz.

Destek şartını açıkladı

Bizim parlamento çalışmalarında beş temel ölçümüz olacak; Güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Bunu hayal ediyoruz. Atılan her adım 'Türkiye'yi güçlendiriyor mu?' diye bakacağız. Müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Getirilen düzenlemelerin milletin refahını artırıp, artırmadığına bakacağız. Gelen düzenleme milleti eziyor mu, sömürüyor mu diye bakacağız. Biz üreten, özgür, öncü bir Türkiye hedefliyoruz. Ölçümüz, terazimi budur. Buradan iktidara sesleniyorum; gelin israftan vazgeçin. Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsanız önce kamuda israfı, ekonomide yolsuzluğu, adam kayırmayı bir tarafa bırakın. Biz de size o zaman destek veririz."

'Milletimiz size bir uyarı vermiştir'

Karamollaoğlu'ndan sonra konuşan Davutoğlu, "Buradan iktidara sesleniyorum, milletimiz size bir uyarı vermiştir. Siz iktidardan gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu şunları ifade etti: "Halkın yüzde 48'i bize neden karşı çıktı diye düşünmediler. Milletimiz size bir uyarı vermiştir. Muhalefet kendi iç muhasebesini yaparken ciddi savrulma da yaşıyor. Altılı masanın kazanımların tehdit eder hale geldi. Seçmen bize bir mesaj vermiştir. Milletin iradesini tartışmayalım, millet bize ne demek istedi onu konuşalım. Biz şu sonuca vardık, milletin verdiği mesaj, "Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız" dedi millet. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik, artık önünüzde güçlü bir alternatif var."