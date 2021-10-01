Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara'ya getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

1935 doğumlu olan Asiltürk, İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest mühendis olarak çalıştı.

Siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı.

1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.

RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi.

Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.