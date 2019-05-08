Saadet Partisi'nden İstanbul kararı
Saadet Partisi'nin İstanbul'da tekrar seçimlere kendi adayıyla katılacağı belirtildi.
YSK'nın iptal kararının ardından Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Necdet Gökçınar, 23 Haziran'daki tekrar seçime katılacaklarını söyledi.
Gökçınar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YSK'nın İBB Başkanlık Seçimi'ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır" ifadelerini kullandı.
Necdet Gökçınar 31 Mart'ta 103 bin 300 oy almıştı.