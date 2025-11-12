SAAT BELLİ OLDU! SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇ SAATİ: 2 bin 764 İŞKUR işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İsim listesi ne zaman açıklanacak?

Bugün Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanına başvurunlar için büyük bir gündü. Sabah başlayan kuralar sona erdi. Binlerce kişi canlı yayında kurayı takip ederken kaçıranlar ise "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alım kura sonuçları hakkında Bakanlık net saati paylaştı. Sonuçlar saat 17.00'de ilan edilecek.

Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.