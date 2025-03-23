Saat verildi! Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Ankara Valiliği'nin kararı doğrultusunda bazı metro ve otobüs duraklarının belirli saatten itibaren hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Açıklamaya göre, saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro istasyonlarında yolcu iniş ve binişlerine izin verilmeyecek. Ayrıca, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler de aynı saatten itibaren yolcu alıp bırakmayacak.

Öte yandan, ODTÜ kampüsü içindeki otobüs ring seferlerinin de saat 19.00'dan sonra durdurulacağı belirtildi. Yetkililer, yolcuların alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.