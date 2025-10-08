Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınacak? Kış saati uygulaması gelecek mi?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte yaz saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Türkiye’de uzun süredir yürürlükte olan uygulamanın bu yıl devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Saatler geri alınacak mı" sorusuna yanıt arıyor.

Saatler geri alınacak mı?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından kış saati uygulaması ile ilgili bir duyuru gelmedi. Yaz saati uygulamasının bu yıl da devam edeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple saatler geri alınmayacak.

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.