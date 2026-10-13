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Her yıl ekim ayında dünya saatleri bir saat geri alıyor. Avrupa daha önce kış saati uygulamasına geçecek. Peki, Saatler geri alınacak mı, ne zaman alınıyor? Türkiye kış saati uygulamasına geçiyor mu?

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Hayır, Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati politikası nedeniyle Türkiye'de saatler geri alınmayacak.

Avrupa'da ise yaz saati uygulamasını sonlandırıp saatleri 1 saat geri alma işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

Kuzey Amerika genelinde kış saati uygulamasına geçiş 1 Kasım 2026 Pazar günü (Avrupa'dan bir hafta sonra) gerçekleşecek.