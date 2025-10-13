Saatler geri alınacak mı? Yaz saati uygulaması bitecek mi?

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yaz saati uygulaması yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaş, bu yıl saatlerin geri alınıp alınmayacağını merak ediyor. Dünya'da ve Avrupa'da kış saati uygulaması başlayacak. Peki, Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Bu yıl saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.