Saatler geri alındı mı, alınacak mı? Kış saati uygulaması gelecek mi?

Kış saati uygulamasına geçen ülkelerin ardından gözler Türkiye’ye çevrildi. Vatandaşlar, bu yıl saatlerde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni gelişme olup olmadığını öğrenmek için "Saatler geri alındı mı, alınacak mı" saatleri peş peşe geliyor.

Bu yıl saatler geri alınacak mı?

Kış saati uygulamasının yeniden gelmesi öngörülmüyor ve bu sebeple saatlerin de geri alınması beklenmiyor. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Avrupa'da saatler ne zaman geri alınacak?

Avrupa'da yaz saati uygulaması 26 Ekim Pazar günü son bulacak. Amerika'da ise 2 Kasım Pazar günü kış saati uygulamasına geçilecek. Uygulama sonrası Türkiye ile Avrupa arasındaki fark 2 saate çıkacak.