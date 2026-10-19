Saatler geri alınıyor mu, alınacak mı? Saatler ne zaman geri alınacak?

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Dünya ekim ve kasım ayında kış saati uygulamasına geçecek. Türkiye'deki son durum merak ediliyor. Gözler Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığına çevrilmişken gittikçe artan soru ise "Saatler geri alınıyor mu, alınacak mı" şeklinde...

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Bu yıl da saatlerin geri alınması beklenmiyor.

Avrupa'da ise yaz saati uygulamasını sonlandırıp saatleri 1 saat geri alma işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

Kuzey Amerika genelinde kış saati uygulamasına geçiş 1 Kasım 2026 Pazar günü (Avrupa'dan bir hafta sonra) gerçekleşecek.