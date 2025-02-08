Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak milli elektrikli tren seti üretimine başlandı

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ.'nin Sakarya'da düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin yerli sanayiyi geliştirerek birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerle dünya çapında küresel ihracat ülkesi olduğunu söyledi.

Yüzde 65 yerli, 584 yolcu kapasiteli

"Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi ve milli elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran süreç yaşıyoruz" diyen Uraloğlu, "Yüzde 65 yerlilikle alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşacak milli elektrikli hızlı tren setlerimiz toplam 584 yolcu kapasiteli olacak. Seti oluşturan araçlarımız yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi, otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donatılacak" dedi.

Yüksek konfor ve inovasyon

Trenin yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümü hakkında da bilgi veren Bakan, "Bu aracımızda engelli yolcular için iki yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler de yer alacak. Özetle trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında toplam 14 set üretmeyi planlıyoruz. Şu andaki yüksek hızlı tren hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız."

"3 yeni fabrika kurmayı planlıyoruz"

Yıllık 1500 adet olan üretim kapasitesini 4 bin 600 adete çıkardıklarından, Avrupa standartlarında üretim yaptıklarından bahseden Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ımızın bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kurmayı da planlıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikamızın, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikamızın, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikamızın yapımına başlayacağız. Bu fabrikalarımızla makine ve üretim kapasitesini artırarak üretim faaliyetlerimizde çok daha üst seviyelere çıkacağız." şeklinde konuştu.

1 milyar dolarlık gelir

Uraloğlu, 2024 yılında küresel hızlı tren pazarının ekonomik boyutunun 42,8 milyar dolara ulaştığının görüldüğünü aktararak, "Bugün hem müteahhitlerimizin yurt dışında üstlendiği demir yolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları, üreticilerimizin -özel sektörü de katarak ifade ediyorum- ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz. Elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz ve bu yolda beraberce gayret ediyoruz. İnşallah kapasitemizi geliştireceğiz ve daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.