Saatte 500 lira kazanıyorlar! Tek tek yakalandılar
Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında yapılan incelemelerde dilencilerin saatlik kazancıın 500 lira olduğu ortaya çıktı!
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elazığ'da özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Müdürlükte üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.
Yapılan aramalarda dilencilerin saatlik kazancının ise 500 lira civarında olduğu tespit edildi.