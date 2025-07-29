Sabah Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Sabih Anılan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'da denize girdiği sırada rahatsızlanan Sabih Anılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Anılan'ın cenazesinin, bir süre önce vefat eden babasının yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Sabih Anılan kimdir?

Gazeteci ve yazar Erdem Sabih Anılan, 1963 yılında Mersin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamlayan Anılan, yükseköğrenimini ise 1987 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Günaydın Gazetesi'nin Ankara bürosunda adım atan Anılan, uzun yıllar sektörün farklı kademelerinde görev aldı. Siyah Beyaz, Öncü, Akşam ve Star gazetelerinde muhabir, editör ve haber müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda bulundu. Son olarak Sabah Gazetesi Ankara Bürosu'nda haber koordinatörü olarak görevini sürdüren Anılan, aynı zamanda "Kanuni-Padişahlar da Ağlar", "Cariyelikten Hasekiliğe Hürrem", "Valide Sultan", "Fatih - Ateşin Soğuk Yüzü", "Şeyhini Arayan Derviş Yunus Emre" ve "Mevlana" isimli kitapların da yazarıydı.