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Şaban Dişli istifa etti

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Şaban Dişli istifa etti.

Şaban Dişli istifa etti
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AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Sakarya Milletvekili Şaban Dişli bu görevinden istifa etti.

Dişli, istifa dilekçesinde "Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim" dedi.

Dişli, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK dışı kalmış, kısa süre önce de "Parti Genel Başkanı Ekonomi Danışmanlığına" getirilmişti.

Şaban Dişli'nin abisi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor.

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