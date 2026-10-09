Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı

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Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sevinç ile Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Sevinç ile Balcı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Saymaz ve Ağırel, "imza" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol istemleriyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda Sevinç ile Balcı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan" tutuklanmasına, Ağırel ve Saymaz'ın ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılık, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatını vermişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.