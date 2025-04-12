'Sabancı Gençlik Seferberliği' Davos'tan ödülle döndü

Sabancı Gençlik Seferberliği, Davos İletişim Ödülleri'nde 'En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk / ESG' kategorisinde gümüş ödül kazandı. Bu yıl 30 farklı kategoride ödüllerin verildiği organizasyonda Sabancı, Türkiye'den ödül alan tek topluluk oldu.

Ödül, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen törende, Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün'e takdim edildi.

"Gerçek bir seferberlik ruhuyla hareket ettik"

Sabancı'nın 100 yıllık tecrübesini ve bilgi birikimini, gençlerin geleceği dönüştürme gücü ile bir araya getirdiklerini vurgulayan Tüzün, konuya yönelik açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bugün özellikle iletişim dünyasında, şirketlerin en büyük meydan okuması, sadece sözlerinde durmak değil. Sözden aksiyona geçerken, verdikleri sözleri tutarken, bunu en hızlı şekilde yapmak. Bizim bunu başarabilmemizin en önemli unsuru da, bu projeyi sadece bir kampanya olarak görmememiz, gerçek bir seferberlik ruhuyla hareket etmemizdir. Bunun sağlanmasında, Üst Yöneticimiz Cenk Alper başta olmak üzere, tüm yürütme kurulumuzun, topluluk şirketleri yöneticilerimizin ve tabii ki Sabancı Gönüllüleri'nin müthiş emeği, özverisi var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum."