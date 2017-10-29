Sabancı Holding'ten 29 Ekim tebriği

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin, "Atamızın “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz” sözünden hareketle biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, yaptığı açıklamada uzun yıllardır "Birlikten Cumhuriyet Doğar" söylemiyle gerçekleştirdikleri kutlama kampanyalarının merkezine toplumsal olarak birleştirici unsurları aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da ortak değerlerimizi, ortak kelimelerimiz üzerinden vurgulayan kampanyamızın toplumun her kesiminden büyük beğeni alması; ülkemizde çoğulculuğa ve birleştiriciliğe verilen önemin güçlü bir göstergesidir. Cumhuriyet, bizi bir arada yaşatan, bizi biz yapan tüm değerlerin karşılığıdır. Atamızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden hareketle biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."