Sabancı Vakfı 8 projeye 1.4 milyon TL hibe verecek

10 Temmuz 2019

Sabancı Vakfı’nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl hibe programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu. Kadın, genç ve engelli bireylerin sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarını destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 8 projeye toplam 1.4 milyon TL hibe verecek.

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında destek alan projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesi, gençlerin desteklenmesi ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Sabancı Vakfı’nın son 12 yılda hibe desteği verdiği proje sayısının 159’a yükseldiğini, hibe tutarının 23 milyon TL’yi aştığını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Vakıf olarak 45 yıldır toplumsal gelişim için çalışıyoruz ve bu hedefimizin gerçekleşmesinde sivil toplumun desteklenmesini önemsiyoruz. Bu yıl yoğun ilgi gören Hibe Programımızla daha çok bireye dokunabilmek adına hibe verdiğimiz projelerin sayısını 8’e, hibe tutarımızı ise 1.4 milyon TL’ye çıkardık. Hibe Programı kapsamında desteklenecek projelerin bizleri ulaşmayı amaçladığımız duyarlı, engelleri ortadan kaldıran ve farklılıklara saygılı toplum yapısına i daha da yaklaştıracağına inanıyorum. Türkiye’de hibe programlarını uygulayan ilk vakıf olarak, toplumsal gelişmede kilit rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı’nın Hibe Programlarına bu yıl 59 ilden 256 proje başvurdu. Hibe Programı kapsamında “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin sorunlarına çözüm üreten projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında destek sağlanıyor. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli kişilerden oluşan bağımsız Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri:

• Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi’nin “Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif” projesi ile kendi ekonomisini yaratmak ve dayanışmak için bir araya gelen kadınların kurdukları kooperatiflerin kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor. Proje, Antalya, Hatay, İstanbul, Karabük ve Konya illerinde hayata geçirilecek.

• Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi ile Eskişehir’de madencilik gibi erkek egemen sektörlerdeki kadın çalışanlar hakkında farkındalığın artırılması, ihtiyaç ve sorunların toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ele alınması amaçlanıyor. Proje kapsamında, dernek üyesi madenci kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, haklar ve meslek hastalıkları konularında eğitim almaları planlanıyor.

• Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’nin, “Yüksekova’da Kadın Olmak” projesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dernek çalışanı genç kadınların toplumsal cinsiyet açısından güçlenmesi, bölgede bilinirliğin artması ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik strateji geliştirilmesi hedefleniyor.

• Nirengi Derneği’nin, “Çok Geç Olmadan İstanbul!” projesi ile ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetine karşı etkin bir önleme ve/veya müdahale mekanizmasının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. İstanbul’da gerçekleştirilecek proje kapsamında öğretmenlere bu konularda eğitimler verilecek.

• Toy Gençlik Derneği’nin, “Gençlik Çalışmaları Akademisi” projesi ile gençlik alanında çalışmak isteyen gençlerin; bütüncül bir eğitim ve mentorluk ile desteklenmeleri hedefleniyor. Projenin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

• Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin, “Görme Engelli Öğrenciler için Engelsiz Fen Öğretimi” projesi ile görme engelli öğrencilerin fen derslerinde etkili kazanımlar elde edebilmeleri için gereken yenilikçi metot ve materyallerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

• Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin, “Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar İçin İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları” projesi ile 4 yaş üstü sağır çocukların ikidilli, etkileşimli, elektronik öykü kitabı uygulaması ile desteklenmesi, okuma becerilerinin, dil ve bilişsel gelişmelerinin yaşıtları olan duyan çocuklarla aynı düzeye erişmesi amaçlanıyor.

• Alerji ile Yaşam Derneği’nin, “Alerji ile Yaşam Akademisi” projesi ile alerjik hastalıkların erken teşhisi, tedavinin kolaylaştırılması, uzun vadede alerjik çocukların sağlık, eğitim ve sosyal alanda karşılaştıkları sorunların çözümü için alerji konusunda farkındalığın artırılması ve ailelere doğru kaynakların sunulması amaçlanıyor.