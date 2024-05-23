Sabancı Vakfı'nın 15. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı

Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen Fark Yaratanlar Programı'nın 15. sezon lansmanı gerçekleştirildi. Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenen etkinlikte, 15. sezonun 6 fark yaratanının yaşadıkları çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan hikayeleri paylaşıldı.

Farklarını topluma umut aşılayarak ortaya koydular

'Pigmentsiz İnsan' çalışmasıyla kendisi gibi albinizmle yaşayan ve az gören bireylerin hayatında fark yaratan Ayşenur Sena Tarakçı, şehirde doğayla uyumlu yaşamı teşvik etmek için 'Kokopelli Şehirde' girişimini hayata geçiren Elif Oğuzbal Çatıkkaş ile Yasemin Kırkağaçlıoğlu, Antandros Antik Kenti başta olmak üzere kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm cazibe merkezi haline gelmesi için çalışan Antandros Derneği'nin kurucularından Gülçin Cömert, 'Engelsiz Matematik Eğitim Platformu' aracılığıyla görme engelli öğrencilerin, ailelerinin ve kapsayıcı matematik alanında çalışmak isteyen öğretmenlerin hayatında fark yaratan Hale Uçuş, kendi ve ailesinin hayatından yola çıkarak kurduğu 'Hadi İşaret' girişimiyle sağır ve işitme engelli bireylerin iletişim becerilerinin artırılmasını ve Türk İşaret Dili'nin zenginleştirilmesini hedefleyen Sibel Kaya, çiftçilerin organik tarımda söz sahibi olması için çalışan ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin kurulmasına öncülük eden Yeşim Bekyürek bu sezonun fark yaratan isimleri oldu.

Bu seneki isimlerin kadınlardan oluşması mutluluk verici

Hedeflerinin toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak, takdir etmek ve toplumun her kesiminin haberdar olmasını sağlamak olduğunu kaydeden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"6 fark yaratan çalışmanın tamamının kadınlardan oluşması ayrıca mutluluk verici bir gelişme. Onlar şikayet etmek yerine cesaretle harekete geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fark yaratanların hikayelerini izlediğimde, bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyorum. İyi ki bu derece değer katan bir programa imza atmışız diyorum."