Sabiha Gökçen Havalimanı genişliyor! Uçaklar için yeni düzenleme

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, bu yeni alan, uçak park etme işlemlerinin daha hızlı ve etkili gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Havalimanı yönetimi, yeni apron alanının devreye girmesiyle operasyon kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını ve tüm uçuş operasyonlarının daha sorunsuz hale geleceğini bildirdi.

600'lü park alanı olarak bilinen bu yeni bölge, hem iç hatlar hem de dış hatlar uçuşlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın emniyetli ve etkili operasyonlarına katkı sağlayacak bu gelişme, büyüyen kapasiteyle birlikte daha iyi hizmet sunumuna yardımcı olacak.