Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Test sürüşü Kurtköy ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonu arasında gerçekleştirildi.

Yatırımları artırarak devam ettirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Bugün de önemli bir yatırımımızın son aşamasına geldik. Bütün işlemlerimizi tamamladık. Biraz önce test sürüşlerimizi de yaptık. Gerekli incelemeleri de yaparak inşallah önümüzdeki sayılı günleri de geride bırakarak ekim ayı içerisinde Kadıköy-Kartal metro hattını devam ettirerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar metro konforunu İstanbullulara yaşatmanın gururunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul genelinde de yapımı devam eden, bakanlığımızca üstlenilmiş 7 tane metro hattımız var. Bu yıl içerisinde ekim ayından itibaren her ay İstanbul'da önemli bir metro hattının açılışını yapacağız. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde de bitireceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı'yla birlikte D100'le Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özellikle Pendik'teki yoğun nüfus hareketinin iş hareketinin olduğu mahalleleri de metroyla buluşturmuş oluyoruz. Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini de ekim ayı itibarıyla metro konforuyla buluşturmuş olacağız."

"Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik"

Bakan Adil Karaismailoğlu, kasım ayı itibarıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve aradaki Kemerburgaz, Göktürk, Eyüp bağlantılarıyla İstanbul Havalimanını da metroyla buluşturacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayı itibarıyla Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek olan metromuzun son aşamasına geldik. Planımız aralık ayı içerisinde Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak, dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden bir tanesi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni metroyla buluşturduğumuz gibi özellikle Güngören, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar'daki vatandaşlarımızın hem Kayaşehir-Başakşehir bağlantısını sağladığımız gibi bunun devamında da İstanbul Havalimanı bağlantılarını ve Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ndeki metro bağlantılarını da tamamlamış oluyoruz.

Başakşehir'deki metro hattımızı, belediye zamanında daha önce bizlerin başlattığı metro hattını yapmayacağını mevcut yönetim söylediği zaman biz de özellikle pandemi sürecince oldukça önemli faydalar sağlamış olan hastanemizin de hattını, yolunu yapmadıkları gibi metro hattında yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde özellikle hemen devraldık ve bu kadar kısa bir süre içerisinde de 2 yıl içerisinde metro hattımızı bitirerek aralık ayı içerisinde İstanbulluların hizmetine sunacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Marmaray bağlantısı da aslında daha önce başlanmış projeler arasındaydı."