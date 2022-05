Sabiha Gökçen Havalimanı taşımacılık ihalesini HAVAİST kazandı

Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ’tan konu ile yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

’’Havaalanı işletmecisi ve kamu sermayeli bir anonim şirket HEAŞ olarak, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi ve güvenirliği en üst seviyede gözeterek düzenlediğimiz, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Şehir Merkezi Arasındaki Tarifeli Yolcu Taşımacılığı İhalesine, sektörün önde gelen taşımacılık firmalarından, Havaist Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. (HAVAIST), Havalimanları Yer Hizmetleri A.Ş.(HAVAŞ) , Metropol Turizm Personel Taşıma İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (METROPOL) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San ve Tic. A.Ş-Çimen Turizm İnşaat Plastik Ürünleri ve Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Günaydın Tur. Ulş. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi (HAVABUS) ihale dosyası göndererek iştirak etmiştir. Gelir paylaşımı esaslı ihalemiz, ihale yeterliliğine hak kazanan ve en yüksek gelir paylaşımı teklifi yapan Havaist Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. (HAVAIST) uhdesinde kalmıştır.’’

Bu arada Havaist Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. firmasının Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki taşımacılık faaliyeti 01/07/2022 tarihinde başlayacak.