Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7,5 milyon liralık kaçak saat operasyonu
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelenilen yolcunun üzerinden 7,5 milyon liralık lüks saat çıktı.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Dubai Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu kişi, Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı.
Pasaport kontrollerinde, şahsın Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler, bu kişiye ait valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasına sevk etti.
Şahsın üzerindeki aramada, giydiği varis çoraplarına gizlenmiş, orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 kol saatine el konuldu.
Saatlerin piyasa değerinin 7 milyon 552 bin lira olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.