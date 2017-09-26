Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Polnet' kuyruğu
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi’ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.
Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdıklarını belirtti.
Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale döndü
Kaynak: DHA