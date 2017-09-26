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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Polnet' kuyruğu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki POLNET Bilgi Sistemi'nde meydana gelen arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun POLNET Bilgi Sistemi’ndeki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Yüzlerce kişi havalimanında uzun kuyruklar oluşturdu. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırdıklarını belirtti.

Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından işlemler normale döndü

Kaynak: DHA

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