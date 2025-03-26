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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sınırsız ve ücretsiz internet dönemi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular için sunulan ücretsiz internet hizmeti artık süre sınırı olmadan kullanılabilecek. Daha önce bir saatle kısıtlanan Wi-Fi erişimi, alınan kararla sınırsız hale getirildi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolculara sunulan ücretsiz internet hizmeti artık süre sınırı olmadan kullanılabilecek.

Daha önce bir saatle kısıtlı olan Wi-Fi erişimi, alınan yeni kararla sınırsız hale getirildi. Havalimanı işletmecisi İSG, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sabiha Gökçen'de ücretsiz, mobil internet artık sınırsız. Havalimanımızda Wi-Fi hizmetindeki süre tamamen kaldırıldı. Bekleme sürenizi daha keyifli hale getirin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı