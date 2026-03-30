Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş operasyonları normale döndü
İstanbul'da günlerdir devam eden sağanak ve sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan uçuşlar normale döndü.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün iniş ve kalkışlar durmuş, yüzlerce uçuş iptal olurken yolcular saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.
50 uçak hava şartları nedneiyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirilirken, havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen'de de sabah saatlerinden itibaren seferler normal seyrine döndü.
Yurt içi ve yurt dışı uçuşların Sabiha Gökçen'de de planlanan saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.