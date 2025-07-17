Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üst düzey atama

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevine Hanita Ahmad getirildi.

Görev süresi sona eren Tahirah Mohamed Nor'un yerine atanan Ahmad, aynı zamanda Malezya Havalimanları bünyesinde Genel Müdür, Finans İş Ortağı ve Vergi Başkanı olarak sorumluluklarını sürdürecek.

Hanita Ahmad kimdir?

Ahmad, 10 yıldır çeşitli kademelerde görev aldığı Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Şirketler Grubu'nda son olarak grubun uçtan uca finansal iş ortaklığı ve vergilendirme işlevlerini yönetti.

Finans sektöründe 28 yılı aşkın hem ticari hem de danışmanlık rollerini kapsayan deneyimi bulunan Ahmad, finans dönüşümü, vergi stratejisi, iş ortaklığı ve stratejik liderlik alanlarında elde ettiği birikim ve uzmanlığıyla havalimanının finansal büyümesine katkı sağlayacak.

Ahmad, MAHB'deki görevinden önceki 18 yıllık profesyonel iş hayatında PricewaterhouseCoopers (PwC) ve KPMG'de İcra Direktörü ve Direktör olarak üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

Ayrıca Hanita Ahmad, çeşitli sektörlerdeki çok sayıda müşteriye vergi, düzenleyici uyumluluk ve iş dönüşümü konularında danışmanlık yaptı.

Ahmad'ın, Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi'nden Ticaret Lisansı (Muhasebe) derecesi bulunuyor. Aynı zamanda, Malezya Chartered Tax Institute Konsey Üyesi, Avustralya Sertifikalı Muhasebeci (CPA) topluluğu üyesi olan Ahmad, uluslararası forum ve seminerlerde konuşmacı ve panelist olarak uzmanlığını paylaşıyor.