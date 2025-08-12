Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni uygulama hayata geçti

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nda yeni uygulama hayata geçirildi. Buna göre, havalimanında "Biniş Kartı Doğrulama Sistemi"ni devreye aldı.

Dijital doğrulama cihazlarına okutulacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sistem ile yolcular, biniş kartlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya ehliyetlerini dijital doğrulama cihazlarına okutarak kontrol noktasından geçebilecek.

Biniş Kartı Doğrulama Sistemi, "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin bir ayağı olarak hizmete alındı.

Biniş kartı doğrulama turnikeleri, yolculara görevlilerin işlem yapmasını beklemeden biniş kartı, mobil biniş kartı, kimlik kartı veya ehliyetlerini okutarak dijital doğrulama sistemi sayesinde direkt X-Ray alanlarına geçiş sağlıyor.

18 turnike kullanıma açıldı

Biniş Kartı Doğrulama Sistemi'nde, iç hat ve dış hat yolcuları için geçerli seyahat belgeleri farklılık gösteriyor. İç hatlarda, Basılı Biniş Kartı, Mobil Biniş Kartı, TC Kimlik Kartı ve Yeni Tip Ehliyet geçerli seyahat belgeleri olarak kullanılabiliyor. İç Hat Giden Yolcu Kapısı'na gelen misafirler, girişte konumlandırılan 10 adet dijital doğrulama cihazından geçerli belgeleriyle kolayca geçiş yapabiliyor.

Dış Hat yolcuları ise Basılı Biniş Kartı ve Mobil Biniş Kartı ile cihazları kullanabilecek. Sistemler dijital yeniliklere hazır olduğunda diğer seyahat belgeleriyle de (pasaport, yüz tanıma vb.) biniş kartı doğrulaması yapılabilecek.

Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet, e-pasaport geçişinde ise 2 adet olmak üzere toplam 18 adet turnike yolcuların kullanımına açıldı.

E-pasaport sistemiyle geçiş kolaylığı

ISG'de hizmete sunulan bir başka kolaylık olan e-pasaport sistemi sayesinde TC vatandaşları, yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 20 saniyede pasaport kontrollerini tamamlayabiliyor.

ISG giden yolcu katında 15 adet, gelen yolcu katında ise 19 adet olmak üzere toplam 34 e-pasaport bankosu bulunuyor. Giden yolcu katındaki cihazlar Türk pasaport kontrol noktası girişinde, gelen yolcu katındaki cihazlar ise kabin memurları ile engelli yolcu geçiş alanının yanında yer alıyor.

3 Ağustos'ta 158 bin 678 yolcu ile tarihi bir rekora imza atan ISG Uluslararası Havalimanı, ACI raporlarına göre 2025'in ilk yarısında yolcu trafiğinde Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı olurken, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde, yüzde 11.5 büyüme ile en iyi performansı gösteren havalimanı oldu.