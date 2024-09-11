Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu paylaşımı yapan 2 grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü
Sabiha Gökçen Havalimanında turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında müşteri paylaşımı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliden 2'sinin hastanede tedavisi devam ederken 7'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grubun, 7 Eylül'de aralarındaki "müşteri paylaşımı" anlaşmazlığını görüşmek için buluştukları Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde yaşanan tartışmanın ardından taraflar arasında çıkan silahlı kavgada Süleyman Üzümcü'nün hayatını kaybetmesi ve 4 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, olaya dahil olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına aldı.
Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye götürüldü.