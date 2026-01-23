Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avrupa’da büyük sıçrama: En yoğun 10 havalimanı arasına girdi

İngiltere merkezli OAG tarafından hazırlanan “2025 Yılının Dünyadaki En Yoğun Havalimanları” raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), yolcu ve kapasite artışıyla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında üst sıralara tırmandı.

Geçen yıl toplam 48,4 milyon yolcuya hizmet veren İSG, OAG’ın arz edilen koltuk kapasitesi esas alınarak yaptığı değerlendirmede, bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 büyüme kaydetti. Böylece 28,6 milyon tek yönlü (semi-route) koltuk kapasitesine ulaşıldı.

Avrupa sıralamasında hızlı yükseliş

Bu performansla İSG, “Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı” listesine giren tek yeni havalimanı oldu. 2024’te 11. sırada bulunan Sabiha Gökçen, iki basamak birden yükselerek 9. sıraya yerleşti. Yıllık bazda yüzde 15’lik artış oranıyla ilk 10’daki havalimanları arasında en yüksek büyümeyi yakalayan İSG, bu sonuçla Münih Havalimanı’nı da geride bıraktı.

Raporda ayrıca Frankfurt Havalimanı ve Münih gibi Avrupa’nın köklü merkezlerinin pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığına dikkat çekilirken, İSG’nin kapasitesini 2019 verilerinin yüzde 37 üzerine taşıyarak pandemi sonrası dönemde en hızlı büyüyen havalimanı olduğu vurgulandı.

“Yeni nesil bir hub ekosistemi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, elde edilen başarının yalnızca rakamsal bir büyümeden ibaret olmadığını belirterek, bunun teknoloji temelli dönüşüm vizyonlarının sonucu olduğunu ifade etti.

Maybek, bu yıl da artan yolcu trafiğinin sürdürülebilirlik ilkeleri ve teknoloji odaklı yatırımlarla destekleneceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü İstanbul'u 23 hava yolu ile 55 ülkeye ve 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz."

Sabiha Gökçen’in yalnızca bir varış noktası olmadığını dile getiren Maybek, havalimanının küresel havacılıkta yeni nesil “hub” anlayışını temsil ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kara, deniz ve raylı sistemler aracılığıyla İstanbul ve çevresiyle daha güçlü, hızlı ve entegre bağa sahip 'Şehrin - Şehirlerin Havalimanı' Sabiha Gökçen'de yolcularımıza yalnızca bir geçiş noktası değil, konforlu, akıcı, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

OAG Baş Analisti John Grant ise küresel havacılık sektörünün yeni bir büyüme evresine girdiğini belirterek, İstanbul’un bu süreçte giderek daha güçlü bir küresel merkez haline geldiğini söyledi.

Grant, “İSG'nin 48,4 milyon yolcu rakamı, yıl boyunca yüzde 84 oranında bir doluluk faktörüne işaret ediyor. Bu veri, pazar beklentileriyle uyumlu ve tutarlı bir gösterge.” değerlendirmesinde bulundu.