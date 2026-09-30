Sabiha Gökçen ile Köln Bonn 'kardeş havalimanı' oldu

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Köln Bonn Havalimanı, iki ülke arasındaki havacılık iş birliğini geliştirmek amacıyla "Kardeş Havalimanları-Sister Airports" Mutabakat Zaptı imzaladı. Anlaşmayla iki havalimanının farklı alanlardaki deneyimlerini paylaşması ve ortak çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Mutabakata Türkiye tarafından Sabiha Gökçen'in meydan otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG, Almanya tarafından ise Köln Bonn Havalimanı'nın işletmecisi Flughafen Köln/Bonn GmbH katıldı.

Birçok alanda deneyim paylaşılacak

İş birliği; meydan ve terminal operasyonlarından dijitalleşmeye, havacılık emniyetinden sürdürülebilirliğe, yolcu deneyiminden yeni teknolojilere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bu doğrultuda taraflar, düzenli bilgi paylaşımının yanı sıra personel değişimi ve işbaşı deneyim programlarıyla farklı operasyonel süreçleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Teknik ve operasyonel iş birliğinin yanı sıra mevcut uçuş ağının geliştirilmesi de anlaşmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Köln Bonn ile Sabiha Gökçen arasında halihazırda haftada yaklaşık 40, günde ise yedi sefere varan bağlantı gerçekleştiriliyor.

İstanbul ile Köln arasındaki bağ güçlenecek

Yeni ortaklık, iki kent arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiye de yeni bir boyut kazandıracak. İstanbul ile Köln'ün 1997'den bu yana kardeş şehir olmasıyla başlayan bağ, anlaşmayla birlikte havalimanları arasında kurumsal ve operasyonel düzeye taşınacak.

İki havalimanının farklı alanlardaki tecrübesi de bu iş birliğine zemin oluşturuyor. Sabiha Gökçen 2025'te 48,4 milyon yolcu ve 275 bini aşkın uçuşa hizmet verirken, Köln Bonn aynı dönemde 10 milyonun üzerinde yolcu ve yaklaşık 840 bin ton hava kargosu ağırladı.