Sabiha Gökçen uçuşlarına yeni revize geldi!

İstanbul'da kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mega kenti esir alan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 20, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde bazı uçuşların iptal edildiği duyurulmuştu.

Bugün yapılan açıklamada da, 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ek olarak kalan uçuşların yüzde 15'i ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'u iptal edileceği açıklandı.

İlave uçuş iptalleri

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." bilgisine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

Dün yapılan açıklamada da, kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 22 Şubat'ta yapılacak uçuşların yüzde 30'u iptal edildiği açıklanmıştı.