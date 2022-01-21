Sabiha Gökçen uçuşlarında yüzde 25 azaltma yapılacak

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımında aksamalara neden oldu.

Türk Hava Yolları'nın bazı uşuçları olumsuz hava nedeniyle iptal edilirken, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) de yarın Sabiha Gökçen uşuçlarında yüzde 25 oranında azaltma yapılacağını bildirdi.

Konuya ilişkin HEAŞ'ten yapılan açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 25 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.