Sabiha Gökçen’de deprem uyarısı: Uçuşlar kısa süre durduruldu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki ve İstanbul’da da hissedilen deprem sonrası, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara hava trafik kontrolörleri tarafından deprem uyarısı yapıldı. Uçuşlar 5 dakikalık aranın ardından normale döndü.
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1’lik deprem İstanbul’da da hissedildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlar pist kontrolü için 5 dakika durduruldu.
Uyarının ardından pistlerde kontrol yapılabilmesi için uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika durduruldu.
Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uçuş operasyonu kısa sürede yeniden başladı.